Superar un engaño es una tarea difícil, porque se pierde esa sensación de sentirse especial para alguien. También provoca inseguridades, confusión y mucha tristeza. Para evitar atravesar esta angustiosa y dramática situación, Chaylene Martinez, conocida en redes sociales como @SalamiiQueen, hizo que su futuro esposo firmara un contrato de fidelidad.

Desde su cuenta de TikTok, Chaylene confesó que su relación alcanzó “un nuevo nivel de locura”, luego de que su prometido aceptó cubrir todos los gastos de manutención de ella si alguna vez ‘saca los pies del plato’. Según mencionó nuestra protagonista, un notario revisó el documento.

“Si me engaña, está arruinado”

“Mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante notario que si me engaña, tiene que pagar mis cuentas. Soy muy inteligente o loca, no sé”, explicó Martinez en el video viral que registró más de 7 millones de reproducciones.

Después de publicar el clip, la usuaria @SalamiiQueen se volvió tendencia y recibió una avalancha de comentarios. “Esta es, por mucho, la cosa más inteligente que he escuchado en mucho tiempo”, escribió una internauta. Mientras que otra preguntó: “¿Puede enviarnos un enlace del documento pdf?”

La verdad detrás del polémico acuerdo

Ante esta consulta, Chaylene precisó que ella y su amado no compartirán los detalles del acuerdo, pues es “exclusivo de nuestra situación”, informó The New Post. “Creo que es súper romántico, cursi y lindo. Fue solo un pequeño y lindo gesto que tuvo al querer firmar el acuerdo, agregó.

Asimismo, la residente de Boise, Idaho (Estados Unidos), reveló que ambos tomaron esta decisión, porque “estamos haciendo cosas financieramente juntos, estamos haciendo cuentas juntos. Así que pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hagamos algunos documentos y acuerdos y los firmemos juntos”.

