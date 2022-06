Todos se divierten o ninguno lo hace. Así de claro lo tienen estos hombres quienes le pasaron la voz a un amigo para salir de fiesta en grupo, pero este no estaba de ánimos. ¿Qué hicieron? Le llevaron una serenata a su casa y bebieron toda la madrugada. El video fue subido a TikTok y ocurrió en México.

MIRA TAMBIÉN | Le dijo a su madre que ya no usaría sus tenis y ella los utilizó como maceteros para sus plantas

Antonio Urzua, Daniel Torres, Rubén Martínez y Antonio Oceguera son los mejores amigos que pueden existir en la tierra y esto principalmente porque “trasladaron” la fiesta a la casa del ‘compa’ que no estaba de ánimos de salir.

Los jóvenes llevaron un equipo de sonido y decenas de cervezas hasta el domicilio del joven, quien ni se imaginaban de la sorpresa que le iban a dar. Tocaron el timbre para que salga y procedieron a cantarle una serenata muy conocida en la región.

Al escucharse los ‘gallos’ en todo el barrio, al sujeto no le quedó de otra que salir y ponerse a tomar con sus amigos. “Porque los hombres también tenemos sentimientos”, escribió Antonio Urzua, quien fue el encargado de subir el video a las redes sociales.

“Esos no son amigos, son familia”, “Que no digan que los hombres no son detallistas”, “Quiero una serenata de esas”, son algunos de los comentarios que se logran leer. Desde el lunes 30 de mayo, el material audiovisual cuenta con 5.9 millones de vistas y 738 mil ‘likes’. ¡Todo un éxito en TikTok!

¿Qué significa dar una serenata?

Como serenata se identifica a la música en la calle y durante la noche con el fin de festejar o agasajar a una persona. La serenata es una composición poética o musical destinada a este objeto. La palabra serenata es de origen latín “serenus” que significa “claro, limpio, sereno”, según el portal Significados.com.