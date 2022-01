A través de un video viral de TikTok, la trabajadora de un conocido local de comida rápida difundió el incómodo momento en que mantenía una discusión con el jefe de su local. La conversación vía telefónica se tornó tensa y la joven terminó por descargar su ira y renunciar a su trabajo por el maltrato laboral que estaría sufriendo.

La protagonista del video viral se llama Ava, una joven australiana que fue grabada por su compañera cuando discutía con el supervisor de la tienda donde trabaja. No sé conoce el contexto de la discusión, sin embargo queda en evidencia que ella no está contenta por como vienen funcionando las cosas en el local.

“Sí, estoy ofendida y dolida, pero quiero que entiendas que hoy es mi último día”, se escucha decir a Ava en la conversación, mientras muestra un rostro de sorpresa al momento de mencionar que renunciaba a su empleo. En el clip se muestran distintas partes de la discusión, aunque solo se aprecian las respuestas de la joven.

“Me estás acosando”, le responde airadamente. “Si al menos te hubieras puesto a mirar los mensajes y me hubieras respondido lo siento”. Añade, y reclama que ella abre “la tienda todos los días” y no recibe ningún reconocimiento por ello.

“Odio la manera en la que me tratas. Encima cobro una mierda para que me trates así. No voy a trabajar más aquí”, indicó muy enfadada. Además, reclamó que no le habían cumplido con un aumento salarial: “dijiste que me ibas a dar un aumento el año que viene y ya es el año siguiente”.