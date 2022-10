Por medio de las redes sociales, un hombre de La Plata, Argentina, denunció que un repartidor viajaba con su hijo dentro de su caja de delivery.

En el registro, el usuario Vía Szeta alerta sobre el peligro que corre el niño al ser trasladado de esa manera.

“Indignante. Un repartidor llevaba a un menor de edad en la caja de delivery”, escribió el internauta.

El video viral de un repartidor que lleva a su hijo en su caja de delivery

INDIGNANTE: un repartidor llevaba a un menor de edad en la caja de delivery.



La imagen fue captada por un automovilista.



📍143 y 49, La Plata.



Fuente: @Labuenainfo1 pic.twitter.com/NmBgZgEQac — Vía Szeta (@mauroszeta) October 21, 2022

“No tengo con quién dejarlo”

Luego de que el clip se volviera viral, Horacio, protagonista de la criticada escena, dio a conocer su versión de los hechos

“Venía de repartir y me iba para la casa de mis papás”, aclaró el repartidor, según consigna el medio Todo Noticias. Agregó que buscó a su hijo de pasada porque estaba terminando de trabajar.

Asimismo, dijo que no tiene “con quién dejarlo”. “Yo trabajo, mi señora trabaja, si tengo pagar una niñera tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada”, aseguró.

Debido a la situación que atraviesa, hace de todo para poder mantener a su familia. “Me sustento repartiendo pizza, vendiendo pan casero, vendiendo lo que sea, en la calle”, agregó.

Tras ser reprendido, Horacio indicó que el hecho no se volverá a repetir. Además, dijo que su familia lo amenazó con quitarle la licencia de conducir “por llevar al niño así”.