El fallecimiento de Diego Maradona enlutó el mundo del fútbol y hasta la fecha salen a la luz muchas anécdotas del exjugador de la Selección Argentina, como el ‘gol prohibido’ a un niño sin piernas que decidió ponerse los guantes para atajar algunos remates del 10. En un video viral aparece el astro argentino anotando un tanto y celebrando de manera efusiva, generando indignación en Internet por mucho tiempo. ¿Qué hay detrás de esta escena?

En un primer momento parecía que Diego Maradona era insensible al anotar un gol a un niño con discapacidad, gritándole a los cuatro vientos lo que hizo, pero en realidad era una buena acción del 10 cumpliéndole el sueño de Ali Turganbeko, quien deseaba conocerlo en persona y jugar por un corto tiempo con él.

El video viral que ha vuelto a ser visto por miles de personas en el mundo ocurrió en 2018, cuando Maradona era técnico del club Al Fujairah FC, en Emiratos Árabes. Él exjugador tuvo el recibimiento de un grupo de niños durante un entrenamiento, incluyendo a Ali, un menos que no tenía piernas.

Aquella vez, Ali pudo cumplir su sueño de conocerlo, tocarlo, hablar con él y compartir un tiempo con una pelota. El pequeño de Kazajistán se puso los guantes y fue directamente al arco para detener algunos remates del exdelantero, aunque el 10 no pudo terminar el momento con un gol y celebrarlo como nos tenía acostumbrado.

Tras su muerte el pasado 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio, Ali volvió aparecer en redes sociales y publicó un mensaje muy sensible junto a una foto del recuerdo que es viral en Internet. “RIP The King, Leyenda. Mi querido amigo Don Diego. Volví a revisar esta triste noticia y no quería creer”, señaló, junto a una imagen de él en brazos de Diego Maradona.

En otra publicación, Ali en su cuenta de Instagram publicó una historia conmovedora. “Cada vez que me preguntaban cuál era mi sueño, me hundía en el alma y deseaba un encuentro con la leyenda del fútbol, con el mejor de lo mejor ¡con Diego Maradona! Este fue mi primer encuentro, y porque me brindó dos días de su atención. Cuando se me acercó por primera vez me abrazó tan fuerte y durante mucho tiempo no me soltó como si me conociera desde hace 100 años”, contó el niño en redes sociales.

“Como un ser querido, me abrazó y besó constantemente, y aunque era muy difícil mover las piernas, Diego me llevó al campo y jugó conmigo, aunque no estaba planeado. Soñé con verlo y abrazarlo, me dijeron que no podía jugar con él, pero Maradona tenía un gran corazón bondadoso de campeón y su sensible atención se hundió profundamente en mi alma. ¡Descansa en paz querido amigo Diego Maradona!”, finalizó con un video muy sensible para los usuarios que se convirtió rápidamente en viral.