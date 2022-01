Una vez más, el dejar propina en un restaurante vuelve a ser motivo de polémica. Si en una anterior ocasión se habló sobre el caso de una mesera que fue despedida por no compartir compartir el dinero que recibió con el resto de sus compañeros, ahora se ha dado a conocer lo sucedido con una trabajadora de Estados Unidos que expresó su desconcierto al recibir una tarjeta de regalo en vez de efectivo.

Según muestra la usuaria Kaitlyn, identificada en TikTok como @kaittwest, un cliente acababa de consumir comida por el valor de 95.24 dólares. Fue entonces que este le propuso entregarle una gift card de Amazon de 25 dólares en lugar de dinero.

“Las vacaciones nos dejaron en #bancarrota”, escribió la joven, cuyo clip fue reproducido más de medio millón de veces y recibió 30 mil ‘me gusta’.

Video de mesera que recibió una tarjeta de regalo como propina en vez de dinero

El video, como era de esperarse, provocó un acalorado debate sobre la práctica de dejar propina en restaurantes.

Algunos usuarios elogiaron la generosidad del cliente, diciendo que una propia de 25$ es superior al monto que le corresponde, que sería del 20%. “Eso es realmente muy generoso”, escribió un usuario. “¡Como camarera me encantaría! $25 es más del 20% también“, señaló otra internauta.

Sin embargo, hubo quienes se mostraron en contra, afirmando que las tarjetas de regalo ‘no pagan facturas’. “Como mesera, no, necesito facturas pagadas, no Amazon”, dijo una persona. “La gente realmente sale a comer cuando no tiene dinero”, comentó otro.