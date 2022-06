Las citas muchas veces no salen como uno lo espera y eso fue exactamente lo que le ocurrió a una influencer de moda en Estados Unidos. Ella acudió al departamento de un sujeto con el que había coordinado verse, pero este salió de la casa al poco tiempo y no fue hasta 45 días después que se dio cuenta de algo: había huido. El video se volvió viral en TikTok y los usuarios le dieron divertidas sugerencias.

Hannah Robinson, una influencer de moda, fue la protagonista del video viral que publicó en su cuenta. En las imágenes se observa a la joven sentada sobre un mueble con el rostro pensativo, esperando a su cita.

“¿Puedes estar de pie en su casa?, escribió en el clip, que termina con la imagen de la puerta. “Como si hubiera entrado allí y han sido 45 minutos de silencio”, se lee en otra parte.

Aunque no lo dice textualmente, se presume que el saliente de la influencer salió de la puerta de su propio departamento y no volvió más, de acuerdo con New York Post.

“Esperaré 30 minutos más y luego me iré jajaja, no sé a dónde fue”, escribió luego en la leyenda.

La reacción de los usuarios

El video fue publicado el último domingo y ya superó los tres millones de reproducciones. Como era de esperarse, los usuarios tuvieron todo tipo de comentarios.

“Te está esperando para que lo sigas”, “¿Así que se fue por 45 minutos y tú no te fuiste, ¿Y luego te quedas 30 más?”, fueron algunos de los comentarios.

Lo increíble fue que hubo personas que compartieron experiencias similares a la acontecida con Hannah Robinson.

“Una vez (mi ex) me invitó a su casa para hablar sobre nuestra ruptura (2 años y medio estuve como diciéndomelo en persona) y no se presentó a su propia casa”, escribió una seguidora.

“Me llevó a su habitación y me dejó allí, luego dejó que su perro entrara en la habitación para que me hiciera compañía y se volvió a salir”, comentó otra persona.

