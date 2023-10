Un joven cumplió su meta de convertirse en periodista y aparecer por primera vez en la televisión para presentar noticias, lo que desencadenó una reacción emotiva por parte de su madre.

En un video difundido en las redes sociales por la cuenta @inzpirarte, se puede observar el momento en que, en pleno horario de trabajo, la mujer rompe en llanto al ver en la pantalla a su querido hijo como presentador de un programa informativo.

Cuando llegó el momento en que el periodista empieza con su informe, la emoción de su madre fue incontenible: puso una gran sonrisa en su rostro y soltó varias lágrimas. Su felicidad fue tal que ni siquiera se dio cuenta de que la estaban grabando.

El clip no tardó en hacerse viral con más de medio millón de reproducciones y miles de comentarios de apoyo y cariño hacia la orgullosa mujer.

“Trabajando para que mi mami me celebre igual”; “Un corazón orgulloso, el resultado de una buena crianza”; “Yo no hice fiesta de graduación por pena a que gasté mi mami, y porque aún no tenía el trabajo que quería. Cuando fui a su casa a almorzar me esperaba La banda, la comida y todos los vecinos para felicitarme”; “Yo la hubiera abrazado para decirle ‘muchas felicidades por el esfuerzo como madre’”, son algunos de los mensajes dejados por los usuarios.

