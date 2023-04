En España y la mayoría de países de América Latina, los estudiantes suelen referirse a sus maestros por sus nombres de pila o a apócopes particulares. Sin embargo, en Estados Unidos la situación es totalmente distinta y recientemente lo descubrió así una docente activa en TikTok.

Maddie Jackson es una joven docente de Estados Unidos que regularmente comparte en su cuenta de TikTok @jmadsj123 contenido relacionado a las cultura de su país y de España. En la actualidad reside en el país ibérico y recientemente uno de sus videos se viralizó por un hecho en particular: la forma en que los hispanos llaman a sus profesores.

De acuerdo con la docente, en Estados Unidos los estudiantes llaman a los profesores por su apellido y, en esa línea, supuso que la situación era similar en los demás países. “Si yo fuera maestra aquí (en Estados Unidos) me llamarían Miss Jackson”, ejemplificó en el clip.

Sin embargo hace poco se enteró, mientras enseñaba a alumnos, que en España y países de América Latina, los estudiantes llaman a sus profesores por su nombre de pila o con apócopes.

Imagen referencial de una profesora enseñando a sus alumnos. (Foto: Pexels/RODNAE Productions).

Mira aquí el video viral

“No somos amigos”

El episodio fue calificado por Jackson como un “choque cultural” y, evidentemente, la desconcertó. “Nosotros no somos amigos. Esto en Estados Unidos suena muy grosero, no puedes llamar a tu maestro ‘maestro’ y no puedes llamarlo por su nombre de pila”, explicó

Maddie Jackson incluso recordó que algunos de sus alumnos hispanohablantes se referían a ella como “la profe”, algo

El video, publicado el último miércoles, se hizo viral y acaparó la atención de los usuarios, tantos españoles como latinoamericanos. “Hace más de 20 años se les decía al docente en secundaria ‘profe’; ahora los llaman por el nombre de pila o por un apodo”, escribió un seguidor. “Don Salvador. Don José María. Don Luciano. Doña Amparo. Doña Nati y doña Elvira. Estos eran algunos de mis profesores. Con respeto siempre·, dice un usuario haciendo alusión a otros épocas de la enseñanza”, comentó otro usuario. “Es curioso que los estadounidenses sean tan respetuosos para unas cosas y para otras no tanto”, sentenció un cibernauta español.