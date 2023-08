Enfrentarse a la muerte de un perro no es nada fácil, sobre todo si el can era alguien muy cariñoso, cercano y fiel. Esto lo sabe bien una familia de México que se despidió de su mascota, luego de que su salud se viera seriamente afectada.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria Lousian (@lousiang) publicó un clip en el que su padre se despide de Chipotle, el perro de su casa, por medio de una videollamada.

El animal, según se pueden ver en las imágenes, se encontraba recostado en una pequeña cama con un semblante decaído y con problemas para poder respirar.

“Te amamos por siempre mi bebé. Fuiste un gran amigo y protector. Ahora cuida a mi papi desde el cielo”, escribió la internauta.

Si bien la joven no compartió muchos detalles sobre la enfermedad que sufría el perro o si murió por vejez, las palabras de su progenitor bastaron para que más de uno se emocione al ver el registro.

El video superó las 13 millones de reproducciones y causó gran conmoción en las redes sociales, pues muchos aseguran que no hubieran podido soportar el estar lejos de su mascota durante esa situación.

“Wey avisen, me estaba riendo con el vídeo que me salió arriba y ahorita estoy llorando”; “Ya son las 2 y yo llorando”; “que Dios acompañe a este angelito”; “Que bonito que se pudo despedir, yo hubiera amado que mi papá se hubiera podido despedir de su mejor amigo”; “Ufff es más doloroso no estar cuando nuestro amigo está a punto de irse”, escribieron las personas.

¿Cómo superar la muerte de una mascota?

