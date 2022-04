La realidad de Latinoamérica se caracteriza por tener a la delincuencia como una constante en sus diferentes sociedades, tal y como sucedió con un ladrón en Argentina quien llevó el “acto de robar” a otro nivel cuando fue captado hurtando un poco de asado de una parrilla y cuyas imágenes no tardaron en convertirse en tendencia en diversas redes sociales como YouTube.

El bochornoso suceso tuvo lugar en Río Grande, Tierra del Fuego (sur del país), donde un hombre se encontraba preparando un asado en la parte trasera de su hogar, pero, en un momento de descuido se infiltró el hampón sin que nadie lo notara.

El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad de la casa, donde se ve al sujeto meterse a dicha zona caminando con tranquilidad. Se acerca hasta la parrilla, mira alrededor de forma rápida, pero en ello suena la alarma.

El sujeto se aleja brevemente en más de una ocasión, pero de inmediato se acerca a la parrilla, levanta la tapa de esta y consigue llevarse un poco de carne.

Tras ver las imágenes, Carlos, el dueño de la vivienda en cuestión, se puso en contacto con TN, medio de comunicación argentino, quienes se encargaron de compartir el metraje a nivel nacional y en diversas redes sociales.

Es en este punto que nos enteramos la parrilla no se hizo en el frente de su casa debido a que se están realizando reparaciones en dicha zona, razón por la cual se realizó en la parte trasera: “Mi cuñado es el albañil que está trabajando en mi casa y al final del día le dije que se quedara a comer”, reveló.

Pero con el cuñado se encontraban otras cinco personas más quienes esperaban en la mesa para probar un poco de la exquisita carne. A TN, Carlos añadió: “La alarma que se escucha sonar es de la cámara de seguridad que tiene censor de movimientos. En ese momento no le di bolilla. Lo que nunca me imaginé fue que me estaban robando un pedazo de carne. En la parrilla también había chorizos y tapa de asado, pero eso no se lo llevó. En total, la compra de carne me salió unos 5 mil pesos (argentinos)”, sentenció.