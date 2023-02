Una joven mexicana que radica en Estados Unidos utilizó su cuenta de TikTok para revelar cuánto dinero gana en propinas trabajando en un hotel. Su testimonio se volvió viral y generó diversas reacciones entre los usuarios.

Maydeli Ortega (@maydeliortega) empezó explicando que labora como housekeeping, que vendría a ser la persona encargada de proporcionar al huésped un entorno limpio, cómodo y seguro. Básicamente, sus funciones se limitan a hacer que las habitaciones se encuentren en las mejores condiciones.

La usuaria también indicó que, en este sector, las propinas no son algo obligatorio y que dependen de la calidad del servicio ofrecido.

Así, pasó a mostrar el dinero que recibió en un solo día: un billete de 5 dólares y otro de 20. Además, le dejaron una nota que decía “gracias por limpiar”. En un turno muy bueno, señaló que reúne cerca de 50 dólares en propinas.

Su testimonio generó diversas reacciones

Su relato se volvió viral con más de 300 mil reproducciones y otras personas que trabajan en hoteles compartieron sus propias experiencias.

“No dejan las propinas, pero se las roban mucho los supervisores”; “Qué bueno que encontraras propinas, porque donde yo trabajo la supervisora arrasa con lo que encuentra”; “Yo trabajo en lo mismo y muy pocas veces he encontrado propinas”; “A mí a veces no me dejan nada”, escribieron las personas.

@maydeliortega Cabe aclarar que ya había terminado de limpiar, porque ya sé que en mi trabajo traen el chisme de que hago TikTok y eso le duele a algunas de mis compañeras 🙂 ♬ sonido original - Maydeli Morales 🌸

¿Cuánta propina se le debe dejar a un mozo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los empleados que reciben propinas ganan un mínimo de $2,13 por hora, según la ley federal. Las propinas cubren la diferencia para compensar la Tasa de Salario Mínimo Básico Combinado en Efectivo y Propinas, el cual equivale a $7,25 por hora, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.

A pesar de que el salario mínimo en efectivo y la tasa de salario combinado varían de un estado a otro, se suele acostumbrar que las propinas se dividan entre todo el personal de un restaurante.

La cantidad de propina que los clientes deben dejar depende de si el personal les brindó una buena experiencia.

Por un buen servicio, la empresa de servicios financieros Bankrate recomienda que los clientes dejen entre el 15 y el 20 por ciento de su factura. En general, si un mesero recibe menos del 20 por ciento de propina, puede pensar que hizo un mal trabajo.