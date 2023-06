Unas jóvenes de Argentina quisieron sorprender a su papá regalándole unas zapatillas modernas de una conocida marca. Ellas pensaron que el obsequio era el ideal, pero las cosas no terminaron de la forma esperada.

La usuaria Julieta, identificada en TikTok como @julietagutierrez75, mostró cómo fue el momento en que llegó a casa para entregarle su regalo a su progenitor por el Día del Padre.

En compañía de sus hermanas, se sentó en frente de él para grabar su reacción, sin imaginar que la escena se volvería viral y generaría miles de reacciones en las redes sociales.

Al abrir la caja, el hombre reaccionó casi de inmediato: “¿'Vans’? Yo no uso ‘Vans’”, aseguró. Aunque sus hijas intentaron convencerlo de que se trata de una prenda que está a la moda, el sujeto no se mostró contento por el obsequio.

“Yo no soy esta onda”

“Yo no soy esta onda”, insistió. “Aparte tengo que ver si me entra la plantilla”. Las jóvenes le pidieron probárselas y, aunque el padre no quería, aceptó.

“Me siento descalzo”, comentó el hombre mientras todas lo miraban. “Es lo más vos que voy a ver en mi vida”, dijo una de ellas y todos empezaron a reír.

El curioso clip acumula más de 180 mil reproducciones y los usuarios no tardaron en acudir a la sección de comentarios para dejar su opinión.

“Le combinan con el outfit”; “La hija pensando ‘perfecto, me las quedo’”; “Si no las quiere, yo las quiero”; “Le queda re facha”; “Son re cool”, escribieron las personas.

¿Qué regalarle a papá en el Día del Padre?

Dependiendo de sus gustos, puedes escoger un regalo diferente a lo que usualmente se obsequia. Estas son algunas ideas originales: