No es ningún secreto que la pandemia del nuevo coronavirus afectó a la economía mundial y este aspecto se reflejó en el incremento del desempleo. Ante esta complicada situación, miles se las ingeniaron y buscaron ingresos en las labores que quizás algunos la ven como las menos beneficiosas. Una de estas son los limpiaparabrisas que, según un video viral, llegan a recaudar una gran cantidad de dinero.

Revela cuándo gana trabajando en las calles

Desde su cuenta de TikTok, el usuario Cristian Corz (@cristiancorz6) compartió la entrevista que le realizó a un joven que se dedica a este oficio de la calle. El humilde trabajador comentó que en una jornada “motivada” puede ganar hasta mil pesos (50 dólares aproximadamente).

“Motivado, unos mil pesos en seis o siete horas, pero pegado (sin descanso) (...) Aquí el tiempo vale oro”, expresó el hombre en la grabación, que superó el medio millón de reproducciones en la plataforma asiática.

Polémica en TikTok

De acuerdo con la estadísticas del Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el ingreso promedio mensual de los profesionales en México asciende a 11 mil 549 pesos, lo que sería 383 pesos al día, detalló Milenio.

En ese sentido, los limpiadores de vidrios ganan mucho más que los empleados profesionales. Por su puesto que las condiciones de trabajo son diferentes, pues esta labor incluye aguantar los rayos del sol y malos comentarios o insultos de los automovilistas. Eso sí, sin tomar en cuenta el ambiente ruidoso y peligroso.

Por su parte, los comentarios no faltaron. “Es importante estudiar en buenos lugares, para no pensar que 1000 pesos al día es un buen ingreso”, escribió una internauta. Mientras que otra cibernauta señaló: “lamentablemente la mayoría no saben administrarse y peor aun tienen vicios”.

