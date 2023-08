Una tiktoker de Argentina decidió someterse a una liposucción de papada buscando cambiar su aspecto; sin embargo, lo que parecía ser una solución rápida para mejorar su apariencia terminó convirtiéndose en un caso que deja ver las secuelas que pueden dejar este tipo de procedimientos.

“En mis redes sociales había contado que me operé toda, que me tuneé toda, y a lo que me refería es que me hice una liposucción en brazos, en panza, en piernas, en espalda y, por segunda vez, en la papada”, empezó diciendo la influencer argentina Luciana Milessi, en un video que superó las 2 millones de reproducciones.

Esta última intervención le provocó una secuela en el rostro, tal como se puede ver en la grabación. “Cuando me operaron la papada se tocaron ramas nerviosas de mi cara, lo cual provocó una parálisis facial que imposibilita que pueda sonreír bien y provoca que mi boca se vaya para el costado”, explicó.

Lo ocurrido provocó que la tiktoker se replanteara la idea de someterse a los procedimientos estéticos. “Recibo muchos mensajes de ustedes todos los días diciendo ‘ay, yo también me quiero operar toda’, ‘quién pudiera operarse toda’. Mensajes así, de chicas muy jóvenes y me puse a pensar: ¿qué mensaje es el que estoy transmitiendo?”, agregó.

Por otra parte, la joven señaló que, aunque está a favor de cambiar algo de su cuerpo cuando no le gusta, es importante hacerlo por uno mismo y con responsabilidad.

“A mí siempre me costó el amor propio. A los 17 años tuve anorexia nerviosa, pesaba 40 kilos, no comía nada, estaba muy flaca. Me costó mucho recuperarme. Cuando pensé que todo eso lo había dejado atrás, que había sanado, hoy con 25 años me hago una liposucción en mi cuerpo y me pongo a reflexionar y digo ‘¿sané realmente?’”, continuó.

¿Qué le pasó a Luciana Milessi, la influencer que se sometió a una liposucción de papada?

Ella aseguró que, debido a que está expuesta a los comentarios de las redes, solía recibir mensajes en donde criticaban su cuerpo, lo que le causaba inseguridad. De hecho, esto ya le ocurría desde que tenía 17, pero con personas cercanas a ella.

“Hoy con esta secuela que tengo recibo comentarios horribles, la gente me está haciendo mucho bullying, creen que es gracioso”, añadió. “Creo que critican y comentan porque es gratis, porque tienen ganas de hacerte sentir mal y no saben que del otro lado uno está sufriendo”.

Finalmente, la influencer dijo a modo de reflexión que estas personas “son las mismas que hace esos comentarios a una prima, una hermana, a una novia y van metiéndonos en la cabeza que siempre estamos mal, que siempre tenemos que cambiar algo nuestro”.

¿En qué consiste la liposucción de papada?

La liposucción de papada es un procedimiento cosmético para eliminar el exceso de grasa en el área del cuello y la mandíbula.

Implica pequeñas incisiones, infiltración de solución anestésica, aspiración de grasa a través de una cánula y posterior recuperación. Los resultados y la recuperación pueden variar, y es importante elegir un cirujano plástico experimentado. La liposucción de papada no es una solución para todos y no reemplaza hábitos saludables.