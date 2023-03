Día a día, millones de personas en diversos países latinoamericanos lidian con el embate de la delincuencia, un problema que no parece tener solución a la vista; por ello, y con motivo de generar conciencia entre sus estudiantes, un profesor de México entró al aula hablando con jerga de ladrones, momento que dejó impactados a sus alumnos, pero también a millones en TikTok cuando el video se hizo viral.

Y es que en el país azteca cuando escuchan la frase “ya se la sabe”, las personas saben que serán presas de un asalto y que poco o nada pueden hacer para salvaguardar su integridad. Fueron estas palabras, precisamente, las que pronunció el docente al ingresar al salón de clases de la escuela ubicada en Tepito, un barrio de la Ciudad de México.

Irving Randy (@el_profe_randy) se encargó de compartir el clip viral en TikTok donde vemos al maestro abrir la puerta del aula, lleva una mascarilla que le cubre la boca y la nariz acompañado de una mochila sobre el pecho.

Mira aquí el video viral

Alumnos impresionados

Mira fijo a todos sus alumnos para luego lanzar una mueca desafiante que imita a la de los asaltantes cuando hacen un atraco en la calle o en el transporte público, pero, en vez de robarles, les da un mensaje más ameno y seguro.

“Ahora sí, ya se la saben. Libreta y pluma en mano. No miren arriba porque se me quedan sin recreo. ¡Rapidito! quien no tenga trabajo se le corta un listón ¡Ya se la saben! No vean para arriba”, dice el educador mientras muchos de sus alumnos no saben qué es lo que está pasando, la mayoría de los niños están más que asombrados.

“Te prepara para la vida”

El video se encuentra de llegar al millón de vistas contando con comentarios de todo tipo, desde quienes apoyan su improvisación, pasando por otros que no ven con buenos ojos que en un maestro haga ese tipo de imitaciones.

“El único de la banda que sí se tituló”, “definición de: podrás salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti”, “profe, regrese a darme clases, la prepa no es como en los videos, mejor vamos a jugar fútbol”, “el Brayan maestro no existe: el Brayan maestro...”, “te prepara para la vida... literal”, “yo con el ‘ya se la saben’ ya estaba sacando mi cartera y celular, ja, ja, ja”.