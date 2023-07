Una de las experiencias más difíciles de la vida es separarse de los seres queridos durante largos periodos de tiempo. Aunque la tecnología ayuda a acortar distancias, siempre queda el vacío de no poder compartir nuevas experiencias con los seres queridos.

Esto es lo que le ha ocurrido durante diez meses al usuario de TikTok yagobarbeiito_, el protagonista de esta historia. En su cuenta ha explicado que durante ese período de tiempo no ha visto a su madre, pero la espera ya ha terminado. Para celebrar el ansiado reencuentro lo fue a buscar a la terminal de buses, donde se produjo una situación de lo más pintoresca.

VIDEO VIRAL

El usuario quiso inmortalizar la escena y le pidió a un tercero que grabara el momento en el que su madre y él se volvieran a ver. Un momento emotivo que tuvo tintes surrealistas por la confusión de su mamá.

En un primer momento se baja un joven del bus y la señora en cuestión no puede evitarlo: comienza a correr para abrazarlo y cuando está a punto de cogerlo entre brazos el chico la evita y esquiva el apretón.

De fondo se oye a su hija diciendo: “¿Pero qué haces? Pero mamá…”, ya que ella claramente ve que el joven que se ha bajado del autobús no es su hermano y no lo confunde como sí hace su madre.

El video viral ha provocado muchas risas y comentarios ingeniosos: “El chaval llegando a su casa: si no me van a recibir así no quiero nada”, explica un usuario en TikTok.