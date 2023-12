Tras celebrarse la Navidad el pasado 25 de diciembre, se ha visualizado diversos videos virales sobre esta festividad que han quedado grabados en las principales redes sociales, pero existe un clip llamativo de México que ha dejado sorprendidos a millones de usuarios en TikTok. ¿Qué ocurrió? En esta nota de Mag te brindaré la información de este momento captado en una iglesia.

De acuerdo a la información brindada por la mexicana Mariana Ramos, su padre había asistido a una posada de Nochebuena que se desarrolló en un recinto religioso y decidió enviar a la mencionada joven -que era su hija- cómo se estaba desarrollando dicho evento. Para sorpresa de la mujer, captó un singular detalle que le causó terror.

En clip, que también lo compartió en la red social del momento (@aneli_rg), se aprecia a diversos creyentes celebrando el nacimiento del niño Jesús, pero había un sujeto que presentaba un aspecto distinto a una persona común y aparentaba mirar fijamente al dispositivo que grababa este acontecimiento.

El personaje vestía un atuendo blanco y poseía una máscara del mismo color que solo presentaba aberturas en la zona de los ojos. La propia Mariana en la descripción de su clip estimaba que no se trataba de un ser humano por las características que visualizó a primera vista.

¿Qué opinaron los demás usuarios ante este misterioso personaje?

Tras la difusión del material audiovisual, existió diversos tipos de comentarios graciosos, de sorpresa e incluso, apoyaban la teoría de la joven mexicana, pero algunos mostraron su disconformidad porque aseguraban que se trataba de un individuo que se había cubierto el rostro por haber sufrido quemaduras.

“Uno ya no puede ir crudo a las posadas”, “Uno no más ya no entra en los estándares de belleza y es un espectro”, “Son como máscaras elásticas para las personas que han sufrido quemaduras en la cara”, “Se trata de un señor con lentes”, son algunas opiniones que se leen en este video. Para ti, ¿se trata de un ente extraño o era una persona más que participaba de esta posada navideña?

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.