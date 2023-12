En la creciente tendencia de incluir a nuestras mascotas en diversas facetas de la vida cotidiana, el transporte aéreo no es la excepción. Como es bien sabido, perros y gatos viajan en jaulas que son colocadas dentro de la bodega junto a las maletas. Esto, sin embargo, puede convertirse en una experiencia aterradora para los animales, según se puede ver en un video de TikTok publicado por el usuario @diegomatthaus.

En las imágenes, se observa que varios canes viajan en la parte del equipaje de un vuelo. Lamentablemente, uno de ellos estaba temblando debido al estrés que le genera el estar en un sitio tan pequeño y alejado de su familia. “Mirad lo mal que lo pasan los animales, lo mal que lo pasan aquí, encerrados durante horas”, comentó la persona que registró la escena.

“No viajéis con perros a no ser que sea muy necesario, por favor, lo pasan fatal”, pidió el joven, cuyo pedido ha generado una gran controversia en las redes sociales.

La mayoría de internautas pidió que se implementen “aviones pet friendly”, en lo que vendría a ser un viaje en donde tanto personas como animales puedan trasladarse sin separarse; no obstante, no faltaron quienes se mostraron en contra de este tipo de propuestas.

“Deberían permitir a los perritos en cabina siempre y cuando pagues su asiento”; “¡aviones pet friendly!”; “Veo gente con deficiencias, espero no sea enserio que siguen perros en las cabinas. ¿Se imaginan que se suba alguien con dos rottweiler?”; “¿Pero qué pasa si el perro tiene que que hacer pis y está en cabina?”; “Ahora mismo hay más perros que niños en las casas, no entiendo como no se permite a cualquier perro en avión,yo lo preferiría a niños”; “el problema no es la gente que viaja con perros, el problema son las aerolíneas que no dejan que vayan en cabina”, escribieron las personas.

¿Cómo preparar a mi mascota para que viaje en avión?

Para asegurar un viaje seguro y cómodo, comienza consultando con el veterinario para verificar la salud de tu mascota y cumplir con los requisitos de viaje. Investiga y elige una aerolínea que ofrezca servicios para mascotas y adquiere un transportín adecuado. Introduce gradualmente a tu mascota al transportín en casa y asegúrate de tener la documentación necesaria como certificados de salud.

Limita la comida y el agua antes del vuelo y prepara mentalmente a tu mascota para los sonidos y movimientos asociados con el viaje en avión. En la noche anterior al viaje, proporciona ejercicio para reducir la ansiedad. Llega con tiempo suficiente al aeropuerto, asegurándote de realizar trámites y tranquilizar a tu mascota antes de abordar.

Dentro del transportín, coloca comodidades familiares como mantas o juguetes, y evita medicar a tu mascota sin consultar al veterinario.

