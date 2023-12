En estas fechas festivas, muchos pequeños depositan sus ilusiones en que tanto Papá Noel como los Reyes Magos les traerán los regalos que piden con tanto anhelo, por lo que escriben las típicas cartas de Navidad en donde dan a conocer sus peticiones. Aunque algunas de estas llegan a ser cautivadores y emocionantes, otras se caracterizan por ser muy imaginativas al punto de rozar con lo surrealista.

Un ejemplo peculiar es el mensaje escrito por Miguel, un niño de 9 años e hijo de Helena (@mami.de_tres), una popular tiktoker española que, mediante sus redes sociales, se dedica a compartir su día a día como madre estando a cargo de tres menores.

En la carta dirigida a Papá Noel, el pequeño adopta un tono familiar llamando “bro” al icónico personaje de barba blanca y traje rojo. Este término, por cierto, deriva de la palabra en inglés “brother” (hermano), muy usado entre la juventud. “Será que tienen confianza porque ya son nueve años de relación”, reflexionó la mujer, sorprendida por el texto que mostró ante la cámara.

Con sinceridad, Miguel confiesa: “Este año me he portado medio-medio”, señalando que no todos son tan honestos en este tema como él, haciendo referencia a su hermano menor. “Algunos no son tan sinceros, pero tú ya te has dado cuenta, eres listo, bro”, agrega el niño.

En su mensaje, el pequeño pide varios videojuegos para Nintendo Switch, pero también pide una nueva televisión, admitiendo que él mismo rompió la actual en un “accidente”.

Explica que a él no le importa verla así, ya que sigue siendo funcional, aunque reconoce que su madre está bastante ocupada.

La carta viral que un niño escribió por Navidad

El texto concluye con agradecimientos: “Gracias por todo, Santa, te lo agradezco, eres un jefe”, y opta por no incluir dibujos, pues cree que la carta será leída por los secretarios de Papá Noel y no por el propio personaje.

El video en donde la madre revela el texto se viralizó y, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Esta carta es de esas cosas que se sacan cuando trae a la novia a casa por primera vez”; “Guarda esa carta en una caja. jajajaja Cuando sea adulto tiene que salir a relucir en algún evento familiar”; “El santa tiene secretario”; “O sea, no quiere la tele para él sino para que tú estés en paz”; “¿Cómo puedes hacer este video sin reírte”, escribieron las personas.

¿Cómo hacer que los niños crean en Papá Noel?

Para fomentar la creencia en Papá Noel en los niños, es esencial crear una atmósfera mágica y festiva en el hogar. Esto incluye participar en tradiciones como escribir cartas a Papá Noel, decorar la casa con motivos navideños, y compartir historias encantadoras sobre la generosidad y la alegría de la temporada. Además, mantener la ilusión mediante gestos como dejar galletas y leche para Papá Noel la víspera de Navidad y simular sus huellas cerca del árbol puede contribuir a consolidar la creencia y la emoción en torno a este entrañable personaje navideño.

La interacción con eventos comunitarios, como visitas a centros comerciales donde los niños pueden encontrarse con Papá Noel, y ver películas y programas temáticos, también fortalecerá su convicción en la magia de la Navidad.

