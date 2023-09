Una mujer acudió a las redes sociales para publicar un registro en donde exhibe la gran relación que hay entre su mamá y su novio; sin embargo, lo que debía ser un video para inmortalizar la unión que caracteriza a sus familiares, se convirtió en motivo de controversia y generó un acalorado debate. ¿Por qué?

En las imágenes publicadas por la usuaria colombiana Daniella Álvarez J (@alvarezdaniellaa), se observa que su progenitora y su pareja asisten a eventos sociales, comparten atuendos, bailan con mucha confianza, caminan juntos e incluso se abrazan efusivamente.

Además de todo lo mencionado anteriormente, es muy notoria la felicidad que les genera este vínculo pues ambos ponen una gran sonrisa en sus rostros mientras viven todo tipo de experiencias, ya sea haciendo turismo o visitando restaurantes.

La joven, quien parece quedar relegada en un segundo plano, no se hace problemas y asegura sentirse muy orgullosa de lo unidos que son su novio y su madre. Esto, no obstante, no ocurrió con los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en compartir sus opiniones sobre el hecho.

Mientras que algunas personas se mostraron contentas por el lazo que une a ambas personas, la mayoría cuestionó la relación que hay entre ellos ya que ese tipo de afecto y cercanía no es común en una mujer y su yerno.

“Creo que todos pensamos lo mismo”; “Yo que tú le pongo ojo. Le pasó a una vecina que la mamá se fue con el esposo de su hija y encima tuvieron un hijo”; “El yerno se ve que la aprecia, pero la mamá se ve ilusionada en otro aspecto romántico”; “¿Ustedes lo ven normal?”; “Lo mismo le pasó a Catalina Santana”; “¿le decimos”, escribieron los internautas.

Ante todo el revuelo causado por la publicación, Daniella publicó un nuevo video en donde se refiere a los comentarios que afirman que su madre y su novio podrían tener una relación romántica.

Ella explicó que, contrario a lo que podría creerse, tiene muchas grabaciones del mismo estilo junto a su pareja, y que ve el vínculo entre sus familiares como “algo muy sano”. Asimismo, arremetió en contra de los críticos asegurando que ella “no tiene la culpa de que la mayoría esté acostumbrada a relaciones tóxicas”.

“No lo cambiaría por nada del mundo”, finalizó. La respuesta de los usuarios, sin embargo, no obtuvo el efecto esperado ya que la mayoría insistió en que debe ser más precavida.

Cómo tener una buena relación con los suegros

Construir una relación sana con los suegros resulta fundamental en toda relación ya que, si la unión perdura, ellos formarán parte de nuestra vida.

El medio 20minutos recopiló algunos consejos para llevarse bien con ellos.

No hacer comparaciones: cada padre cría a su hijo de forma diferente, por lo que hay que evitar hacer comparaciones entre ambas familias.

Respeto mutuo: es importante ser educados y respetar sus opiniones, aunque no coincidan con las nuestras.

Poner límites: una relación es exclusivamente de dos. Aunque se puede aceptar la opinión de los suegros, ellos no son quienes deben tomar decisiones.

Dejar los niños al margen: aunque hayan diferencias con los suegros, los niños deben tener una relación sana con los abuelos.

