Una mujer de Rusia ha causado una intensa polémica tras convertirse en tendencia de redes sociales como Instagram ¿Por qué? Pues la influencer ha expuesto un impactante, pero polémico secreto para poder quitarse la manicura: prender fuego a sus uñas sin que esto le tome mucho tiempo, razón por la cual los internautas se han dividido, donde unos la respaldan, mientras otros la han criticado duramente.

Un fuego de terror

La creadora de contenido se llama Lyubov, tiene 22 años y vive en la ciudad de Yaroslavi, quien viene dando mucho de qué hablar por el truco de maquillaje extremo que comparte con mucho orgullo.

La publicación data del pasado 1 de julio y está cerca de llegar al 1 millón de “me gusta” en el cual muestra el esmalte viejo, supuestamente, en llamas, cuyo mensaje reza lo siguiente: “¿Cómo quita tu manicurista tu viejo esmalte?”, para luego colocar un contundente, pero corto: “Fuego falso”.

“Like” de famosos

El video ha llegado a las personas menos pensadas, al punto que la popular cantante estadounidense Billie Eilish le dio un rotundo y contundente “me gusta” que ha quedado fascinada al igual que miles de usuarios quienes no dudaron en mostrar sus opiniones divididas en la caja de comentarios.

Recibe duras críticas

“Alguien le da sentido a esto”, “¡oh, sí, debe estar loca! No estoy tratando de hacerme daño a mí mismo ni a nadie de ninguna manera ¿conoces las cosas horribles que podrían salir mal? Las personas que no tienen manos no tienen el uso de los dedos ¿los hemos usado para prenderles fuego? ¿en realidad?”.

Otros se mostraron “preocupados” por la salud de la influencer: “¿Soy el único que intenta apagar el fuego para que no se lastime?”, “esas fueron unas lindas uñas”, “maldita sea, accidentalmente me prendí fuego a la uña una vez y fue muy doloroso, mis uñas tenían, aproximadamente, la misma longitud”.

¿Por qué prendió fuego a sus uñas?

Por su parte, el portal NeedToKnow.online se contactó con Lyubov quien contó cómo se le ocurrió esta idea: “Accidentalmente, prendí fuego a la uña cuando encendí una vela y me di cuenta que mis uñas se quemaban bien (…) tenía una cita para una manicura, y como el maestro y yo estamos en buenos términos, le sugerí que filmara un video”, detalló.

Y sentenció con: “Honestamente, no esperaba que este video fuera recomendado y obtuviera 10 millones de vistas. Pero, estoy muy feliz por esto, porque para mí, como blogger, es genial”.