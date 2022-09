Los primeros amores nacen en la infancia, aunque casi siempre son fugaces. Eso es lo que ocurrió, precisamente, con una niña en Chile. Un pasajero la captó en un vehículo de transporte público cuando escribía una carta de despedida a su compañerito. El video se hizo viral en TikTok.

La protagonista del video es una niña que se encontraba sentada en el interior de un bus de transporte público, escribiendo una nota en su cuaderno. El usuario Jaime Andrés (@andresjr21_ en TikTok), oriundo de Concepción, Chile, se percató de ese momento, y decidió filmarlo con su teléfono celular.

La carta de la niña, que se encontraba vestida con su uniforme de colegio, tenía como destinatario a su compañero Juan.

“Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo”, fue lo que escribió la niña, según se pudo apreciar en el clip.

La reacción de los usuarios

El video se publicó el fin de semana pasado y, hasta la fecha, superó los cinco millones de reproducciones. “Te vamos a encontrar, Juan”, escribió en la leyenda del video el joven usuario, como clara referencia al triste momento.

Por su parte, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para aconsejar a la menor sobre las complicadas situaciones amorosas que se viven a temprana edad. “Ay reina, solo sigue con tu vida. Esos (hombres) ni leen”; “Como canaliza sus emociones, es parte de parar, pensar y actuar. Qué linda”, fueron algunos de los comentarios.

