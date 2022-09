Los niños nos suelen sorprender con sus ocurrencias, pero también con su natural sentido de la sinceridad, tal y como fue el caso de un niño de los Estados Unidos quien no perdió la ocasión para decirle a su madre que hizo un sándwich que no le gustó para nada y su reacción no tardó nada para hacerse tendencia en redes sociales como TikTok.

Un sándwich estropeado

Nuestro protagonista se llama Abe Weisberg, quien viene dando mucho de qué hablar cuando su madre, Ricki, le preparó un sándwich mantequilla y mermelada de uva, bocadillo que llevaría en su primer día de jardín escolar.

Por eso, cuando el menor regresó a casa se encontraba indignado, razón por la cual, cuando desciende del bus que lo traía de vuelta no pudo contener las ganas y lo primero que le dijo ni bien la vio (ella lo estaba grabando al regresar de la escuela), el pequeño miró a su madre y no dudó en decirle: “Mami, terrible sándwich”.

La madre, sorprendida, pero también tomándolo con humor, tan solo accedió a decirle casi de inmediato: “Gracias por avisarme”, sin pensar que este momento no solo sería compartido en TikTok, sino también se convertiría en viral acumulando millones de vistas.

Un video de hace 5 años

El video fue publicado a inicios de setiembre y, desde entonces, ha acumulado más de 14.3 millones de reproducciones y Ricki ha confesado que el video fue publicado por primera vez hace 5 años, pero se ha viralizado tras resubirlo durante este año 2022.

Cuando FOX29 se comunicó con ella por este exitoso video, expresó: “La magia está en TikTok. Lo publiqué la mañana en que fue a la escuela, y cuando lo recogí tenía 1 millón de visitas”.