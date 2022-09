Una streamer de Twitch se ha vuelto viral y no por algo relacionado al contenido que comparte, sino por criticar duramente a un espectador que le donó una cifra relativamente pequeña. El hecho no pasó desapercibido entre los usuarios y, como era de esperarse, generó críticas.

Se trata de KarenLiao, una influencer que acumula un poco más de 4000 seguidores y se dedica a hacer transmisiones en vivo en las que conversa con sus seguidores.

Recientemente, la streamer recibió una donación de un dólar. Lejos de mostrarse agradecida por el gesto, arremetió en contra de su seguidor y lo criticó pidiéndole que “no sea pobre”.

“¿Me acabas de dar 1 dólar? ¿Qué voy a comprar con eso? No seas idiota. Vamos, no seas pobre. ¿Diste 1 dólar? ¿Adivina qué? Literalmente, voy a recibir 60 centavos. Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé”, comentó la influencer.

Tras darse cuenta de su error, KarenLiao eliminó la transmisión de su canal de Twitch; sin embargo, el clip fue descargado y compartido por los internautas en otras redes sociales.

Video viral de streamer que llamó “pobre” a seguidor que le hizo donación de $1

Aunque algunas personas la criticaron por no responder de manera adecuada, otros la defendieron asegurando que ella solo bromeaba.

El incidente volvió a poner sobre la mesa la calidad del contenido que últimamente se comparte en Twitch, plataforma en donde los videojuegos han dejado de ser el único tema que se aborda.