En las redes sociales, se difundió un video que nos permite ser parte del incómodo momento en que un matrimonio es suspendido de manera repentina. ¿El motivo? La insólita broma realizada por la novia, justo en el instante en que debía dar el “sí”.

Según el diario La Vanguardia, Danilo y Myriam habían llegado hasta una oficina del registro civil para ser parte de la ceremonia que los iba a convertir en esposos ante la ley.

Justo cuando ambos debían aceptar a la otra persona, ocurrió algo que tomó por sorpresa a los presentes. Cuando el juez le preguntó al hombre: “Danilo, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?”, él respondió que sí.

Sin embargo, la cosa cambió cuando le tocó el turno a la mujer. “Señora Miriam, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con el señor Danilo?”, a lo que la fémina respondió “no”.

Aunque la broma de la novia hizo reír a los invitados, el hecho no fue tomado de la mejor manera por el juez, quien decidió suspender la unión.

“No puede bromear(…) no tiene disculpas. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia”, expresó la autoridades, para luego proceder a devolver los anillos e indicar que la pareja podía hacer una nueva cita para la próxima semana.

Matrimonio fue cancelado por “broma” que hizo la novia previo al “sí, acepto”

Aunque se desconoce si la decisión del juez tuvo sustento legal, se desató un acalorado debate en las redes sociales. Mientras que algunos usuarios señalaron que en este tipo de situaciones no se pueden hacer bromas, otros señalaron que la autoridad fue demasiado radical al suspender la ceremonia.

“El joven tiene otra oportunidad para pensar bien las cosas”; “extremo el juez no tiene criterio, podría haberlos casado igual los curas hacen bromas igual, no me pareció”; “Y entonces, cuando el juez llega tarde a la ceremonia, como se toma esa situación, nos reímos, solicitamos el reembolso”; “es una declaración juramentada. Su primera respuesta fue No, lo cual impide continuar el matrimonio”; “no tuve esa suerte”; “que capte las señales que le da la vida”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Frases de compromiso de amor

Contigo quiero escribir la historia.

Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección.

Te soñé y te amé sin conocerte.

Yo quiero estar contigo el resto de mi vida.

Eres mi hogar.

Después que te conocí, todas las cosas me sobran.

Déjame abrazarte para siempre.

Video recomendado

Una mujer que termina hundiendo su camioneta en el lago es el video viral que revoluciona las redes sociales por lo impactante del momento.