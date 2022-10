Preparar una boda suele ser un dolor de cabeza para los novios el cual tiene su gratificación al momento de la ceremonia nupcial, pero, durante una boda en México, una novia no pudo mantenerse en pie y se desmayó en la iglesia delante de su futuro esposo como sus familiares e invitados, momento que no tardó nada para ser publicado en redes sociales como TikTok donde se hizo tendencia de forma inmediata.

Un desmayo inesperado

El video fue compartido por Ixhell Azenet Percastegui Reyes (@ixehllazenetperca) el pasado 11 de octubre donde vemos a los futuros esposos de rodillas en el altar de la iglesia; el novio estaba escuchando con suma atención las palabras del cura católico, por lo que, inicialmente, no se percató del extraño accionar de su novia.

La mujer tenía el rostro cansado, como si tuviera sueño, de pronto, parece vencerle las fuerzas, intenta mantenerse despierta, pero su cuerpo le vence; en ese momento, su novio la mira, solo para que unos segundos después se desplome.

@ixhellazenetperca no podía faltar el tik tok del desmayo 😅😅😅 jiiii los amo mucho dana y diego y gracias a dios solo quedo en el susto bendiciones para su matrimonio ♬ Un velero llamado Libertad - José Luis Perales

El hombre, mostrando buenos reflejos, la coge antes que todo su cuerpo impacte contra el piso de la iglesia. De inmediato, sus familiares no dudaron en levantarse de sus asientos para auxiliar a la joven.

“No podía faltar el TikTok del desmayo. Los amo mucho Dana y Diego (los novios) y gracias a Dios solo quedó en un susto. Bendiciones para su matrimonio”, se lee en la descripción del metraje, cuyas imágenes fueron acompañadas por el tema de José Luis Perales “Un velero llamado libertad”.

Un final feliz

Pero, este caso tuvo un final feliz, pues en un video de actualización, la tiktoker nos muestra que, tras el desmayo, la novia continuó con la ceremonia y, de hecho, la vemos muy animada en su fiesta: “para los que preguntaron qué pasó con la novia durmiente, pues, aquí está, solo quedó en un susto y todo fue hermoso”.

@ixhellazenetperca parte 2 para los q preguntaron que paso con LA NOVIA DURMIENTE pues aqui esta 🥰😍🤩🤭solo quedo en el susto y todo fue hermoso!!! loveu DANA Y DIEGO 🤗😈🤩 ♬ Marry You - Bruno Mars

Usuarios especulan causas del desmayo

El metraje original obtuvo más de 19.4 millones de reproducciones, y no fueron pocos los usuarios que argumentaron diversas teorías sobre el por qué se desmayó la novia: “y la novia: ‘deja me desmayo ante de dar el sí’”, “pobrecita, a veces, por toda la presión no se alimentan”, “es una señal para no casarse”, “la mayoría de las veces es por el olor del incienso y perfumes”, “ya viene el bebé”, “puede ser el cansancio, el estrés de la organización es mucho”, “el vestido debe estar apretado, pero ojalá y esté mejor y haya disfrutado su gran día”.