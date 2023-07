Para la gran mayoría de futuros padres saber el sexo de sus bebés es uno de los momentos más emocionantes en lo que dura la dulce espera. Pero una pareja demostró estar en ese pequeño y extraño porcentaje por su desinteresada reacción al conocer el sexo de su hijo, por lo que de inmediato se volvieron viral en TikTok.

El metraje fue compartido por @futboldelayeryhoy donde vemos a dos muchachos con una inexpresividad que dejó consternados a millones de personas ¿Por qué? Pues ambos están uno al lado del otro, no se abrazan, no se cogen la mano, no se miran, él tiene una vara en la mano.

Detrás de ambos hay una camioneta, la cual mueve sus ruedas para sacar humo de determinado color que indicará el sexo del bebé en camino. Esto parece tomar más tiempo del debido y la muchacha le arrebata el objeto al chico para abrirlo de desesperación, para luego tratar de desaparecer de escena, mostrando rostro de aburrimiento.

Mira aquí el video viral

“No antojen tanta felicidad”, es la descripción con sarcasmo en el video que acumula más de 2.5 millones de vistas y con miles de comentarios en el mismo tono.

“Son los niños que vienen a sufrir”, “la importancia del código postal”, “se le quemó la transmisión y nunca echó el humo”, “nadie vio que la camioneta de atrás se estaba quemando”, “yo soy el bebé y quiero otros padres”, “el wey que se le ocurrió lo de la troca”, “ja, ja, ja, no puedo con los comentarios”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.