El hecho ocurrió en Córdoba, Argentina . El chofer de un colectivo se agarró a golpes con un pasajero que le exigió que se colocara mascarilla. Insultos y golpes fueron grabados por otro usuario que no dudó en difundir el material en redes sociales donde ya se volvió un video viral .

El pasado 15 de abril en una unidad de la línea 32, según informa ElDoce.tv, ocurrió la gresca. Todo empezó luego que una persona increpara al conductor por no usar la mascarilla. “Todos empezamos a aplaudir y al mismo tiempo le pedíamos que se pusiera el barbijo”, contó una pasajera al citado medio.

“Los giles somos nosotros que estamos sin seguro laburando. No tengo ganas de venir a laburar y vengo a laburar lo mismo. Vengo sin vacunar”, respondió el chofer visiblemente enojado. A lo que el pasajero respondió: “¡y qué me importa a mí! Tienes que venir a laburar con barbijo”.

El chofer replicó insultando al usuario y tras ello le aplicó dos golpes, provocando que todo termina en una violenta pelea. Luego que se volviera viral el video, el chofer dialogó con ElDoce.tv y aseguró que el pasajero lo agredió antes que empezara la grabación.

“Lo que se ve en el video no es todo lo que pasó. Él viene, me pega en el hombro y me dice que me ponga el barbijo. Yo había aprovechado para sacármelo y tomar agua, y lo ignoré. Siguió insultándome desde atrás, todo esto pasa antes de lo que sale en la filmación”, contó el chofer.

La empresa ERSA, de la línea 32, emitió un comunicado que fue difundido por el citado medio. Allí aseguran que el conductor pasara por un procedimiento interno que definirá su situación. En tanto, el chofer asegura que solo actuó en defensa propia y que nunca se negó a colocarse la mascarilla.