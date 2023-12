La presentadora de la BBC, Maryam Moshiri, protagonizó un incidente por el que se vio obligada a pedir disculpas públicamente. En pleno programa en vivo, hizo un gesto obsceno delante de las cámaras que la enfocaban. ¿Qué ocurrió?

Fue durante el boletín del mediodía de BBC News que la periodista fue captada sacando el dedo medio justo en el momento en el que concluía la cuenta regresiva antes del inicio del programa.

Aunque rápidamente retomó la compostura para empezar a presentar las noticias, el gesto no pasó desapercibido y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

La presentadora Maryam Moshiri abrió el noticiero de la BBC News mostrando el dedo del medio en vivo y directo. pic.twitter.com/NWiQbpy0HJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 7, 2023

Horas después del hecho, Moshiri utilizó su cuenta de X, antes llamada Twitter, para explicar los motivos detrás de su accionar. Según contó, se trató de una simple broma que, por un descuido suyo, fue captada por las cámaras del noticiero.

“Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería”, empezó diciendo.

“Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba de 10 a 0, incluyendo los dedos para mostrar el número. Así de 10 dedos sostenidos a uno”, continuó.

“Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara. ¡Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire! No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien”, agregó.

“En realidad, no estaba mandando al diablo a los espectadores ni a ninguna una persona. Era una broma tonta destinada a un pequeño grupo de mis compañeros”, finalizó.

Su pronunciamiento, más allá de superar las 4 millones de vistas y los 26 mil ‘me gusta’, generó opiniones divididas entre los usuarios.

Mientras que algunos internautas la criticaron duramente tildándola de poco profesional y hasta exigieron que el canal la despida por faltarle el respeto a la audiencia, otros la defendieron describiendo lo ocurrido como algo curioso y que podría pasarle a cualquiera.

Cabe agregar que Maryam Moshiri es una periodista y presentadora de noticias británica-iraní. Ha trabajado para la BBC, donde ha ocupado roles destacados en la presentación de programas y la cobertura de noticias.

¿Qué tipo de errores pueden ocurrir durante un programa EN VIVO?

Los programas en vivo enfrentan diversos desafíos que pueden resultar en errores durante la transmisión. En el ámbito técnico, problemas como fallas en cámaras, cortes de energía o dificultades en la transmisión pueden afectar la calidad del programa. Asimismo, errores en el guión, ya sea por parte de los presentadores o problemas con invitados.

Además, problemas con la audiencia en vivo, incidentes en el set o la posibilidad de eventos imprevistos, como emergencias o condiciones meteorológicas adversas, pueden generar interrupciones no planificadas.

A pesar de la posibilidad de errores, la audiencia suele comprender la naturaleza en vivo de estos programas, y algunos perciben estos momentos inesperados como auténticos y espontáneos. La forma en que se manejan los errores y la capacidad del equipo para adaptarse durante la transmisión en vivo son claves para mantener la profesionalidad y el interés del público.

