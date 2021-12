La expectativa por “Spider-Man: No Way Home”, nueva película de Marvel que se estrena este mes en todo el mundo, no solo se ha instalado en los fanáticos de la saga pues parece que también en el reino animal, tal y como se puede ver en un video viral de TikTok que tiene casi dos 2 millones de reproducciones.

Y es que en las imágenes que se ven en dicha clip publicado en la plataforma social aparece un perro trepando por un muro de ladrillos con ayuda de un poste que estaba detrás, convirtiéndose en un hecho no habitual y único pues, como todos sabemos, los canes no tienen la habilidad para adherirse a las superficies y trepar. ¿Será un fan del héroe arácnido?

Obviamente, miles de personas, a través de sus comentarios, compararon a la mascota con el personaje de Spider-Man, aunque también se preguntaron cuál es la razón por la que estaba realizando esa arriesgada maniobra.

Algunos creen que se estaba rascando el lomo, otros consideran que buscaba comida y hay quienes piensan que dicha pared es de su casa y quería entrar tras haberse quedado afuera y con la puerta cerrada.

El clip compartido en la cuenta @yuriiquir tiene 1.7 millones de reproducciones y, por el momento, ha sido nombrado como el video del ‘Perro Araña’.