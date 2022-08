Una joven utilizó su cuenta de TikTok para dar a conocer el motivo por el que quedó horrorizada tras ir a un salón de belleza.

La usuaria, identificada como @fausti.ag en la mencionada red social, llegó al sitio y le pidió a un empleado que le hiciera una pedicura francesa; sin embargo, el resultado no fue el esperado y decidió grabarlo todo para demostrar lo que le hicieron.

En su video, la joven muestra una imagen de la pedicura que había pedido. Asimismo, mostró como acabaron sus pies. Claramente, hay una diferencia entre ambas fotos.

El clip de @fausti.ag se viralizó con más de medio millón de reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones.

Algunos internautas bromearon al respecto, asegurando que el técnico de uñas pudo haber realizado la pedicura con los ojos vendados.

“¿Estás segura de que la técnica de uñas no tenía los ojos vendados?”; “Ni siquiera lo intentaron”; “Esto es lo más fuerte que me he reído este año, pero hermana, lo siento mucho”; “Yo no dormiría, estaría llorando toda la noche”, escribieron los usuarios.

Qué es la pedicura

La mejor definición de pedicura es: tratamiento cosmético superficial de las uñas de los pies, señala el portal euroinnova.pe. Este tratamiento, no trata exclusivamente de las uñas de los pies, sino el cuidado integral de los pies. El término pedicura viene del latín y significa cuidado de los pies.

El primer paso en la pedicura completa es la evaluación de las uñas y la piel. Al llevar a cabo la evaluación se debe mirar: la longitud y forma de la uña, el estado de la cutícula, el color de la piel y el estado de la circulación.