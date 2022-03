Un video viral de TikTok sacudió las redes sociales. En Estados Unidos, una maestra recibió todo tipo de comentarios al publicar una grabación en la cual revela que su día laboral no termina en la escuela, pues trabaja a tiempo parcial dentro de un establecimiento de cafetería tras no alcanzarle la remuneración como profesora. La mayoría de los internautas se ‘horrorizaron’ ante el relato de la joven.

Según las estadísticas de Asociación Nacional de Educación (NEA), “alrededor del 20 por ciento de los maestros tienen un segundo trabajo durante el año escolar, lo que representa aproximadamente el 9 por ciento de sus ingresos anuales” en territorio norteamericano para complementar sus gastos.

Dentro de este grupo, se encuentra “Jenna” (@miss_hall_), una docente que utiliza sus plataformas digitales para compartir numerosos contenidos sobre su labor en las aulas. Sin embargo, la mujer se hizo tendencia en Internet al mostrar su segundo empleo. Según detalló, ella es “maestra de segundo grado de día y barista de noche”.

En la grabación “Jenna” explica sus funciones mientras trabaja durante su turno en la cafetería. “Lavamos algunos platos, hacemos algunos refrescos, tomamos algunos pedidos y preparamos bebidas. La mejor parte de trabajar en Starbucks es la comida gratis y este soy yo en mi descanso”, indica la joven.

Asimismo, ella cuenta con beneficio adicional para su salón de clases, porque guarda las paletas de pastel que no venden en el día “para usarlos como recompensas en la aula”. “La mejor parte es llevar a casa las golosinas al final de la noche, cualquier cosa que no podamos vender, me la llevo a casa”, precisa la maestra.

Polémica en redes sociales

El testimonio de @miss_hall_ generó una avalancha de criticas contra el sistema educativo estadounidense. Muchos usuarios indicaron que el “trabajo docente está infravalorado y están mal pagados”.

“Los maestros no deberían tener que trabajar en un segundo trabajo”; “¡esto me rompe el corazón! Los docentes deben estar descansando después de un día completo de trabajo”; “los maestros merecen períodos de salarios más altos”, fueron algunos de los comentarios.

