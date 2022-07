A lo largo de la historia, muchos famosos han confesado haber tenido encuentros con personas vinculadas a grupos de narcotráfico. Esta vez, le tocó al ‘youtuber’ mexicano Carlos Bello, mejor conocido como “Soy Mirrey” (@soymirrey), quien compartió su incómoda experiencia que vivió en Badiraguato.

De acuerdo con el video viral publicado por “Soy Mirrey”, un sombrerito de souvenir que colgaba en la parte delantera de su auto provocó que fuera detenido en un “narcoretén”, ubicado en las inmediaciones de la ciudad que ha sido la cuna del cártel de Sinaloa.

Desde la tercera captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la organización criminal está en manos del capo Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los delincuentes más buscados de América Latina.

Detenido por cártel de Sinaloa

“Este pequeño sombrero me salvó la vida en Sinaloa. Yo no sabía pero se supone que si tienes uno de esos pequeños sombreros en tu camioneta se supone que perteneces a la Mayiza. Para los que no sepan quién es ‘El Mayo’ Zambada, es una persona muy famosa en Culiacán, amiguito de Joaquín Guzmán”, comenzó diciendo Bello mediante TikTok, detalló Infobae.

En ese sentido, el ‘tiktoker’ explicó que “estaba manejando hacia Badiraguato sin querer porque me perdí. Y Badiraguato, pues, es famoso por algo ¿no? Entonces me pararon en un retén falso (...) Me revisaron bien, me dijeron qué pedo, qué hacía un chilango ahí. Y me preguntaron si era de la Mayiza o de la Chapiza”.

Ante la pregunta, un nervioso Carlos solo atinó a decir: “yo soy de los buenos”. Sin embargo, la respuesta levantó más las sospechosas de los supuestos integrantes del cártel de Sinaloa. Minutos después, un menor, que se encontraba en el grupo de presuntos sicarios lo salvó a reconocerlo.

“Afortunadamente había un chavito con ellos que me reconoció. Les dijo: ‘No, este vato es inofensivo, hace videos y es empresario. Todo bien. Es buena persona”, contó “Soy Mirrey”, cuyo testimonio generó revuelo y acumuló casi 15 millones de reproducciones.

¿Quién es Soy Mirrey Carlomagno?

Carlos Bello ya es un ‘influencer’ y empresaria que cuenta con 6.3 millones de seguidores en la plataforma china y 13 mil 900 suscriptores en YouTube. “Soy todo lo contrario. Empecé con esto para darle publicidad a mis empresas, pero me di cuenta del poder de la influencia”, expresó en conferencia de prensa.

‘Soy Mirrey’ desata polémica con sus videos, pero continúa siendo uno de las celebridades mexicanas más famosas en redes sociales. (Imagen: @soymirreybro / Instagram)

Su polémico personaje, que lo llevó a la ‘fama’, es una burla del concepto de “mirrey”, término coloquial que se emplea en territorio mexicano para señalar a un joven que tiene un lujoso estilo de vida.

Síguenos en nuestras redes sociales: