“La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa”. Esta frase del pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio Mahatma Gandhi resume a la perfección la inspiradora historia de un joven de Chile que trabajó muy duro para comprarse una consola de videojuegos.

Si bien para algunas personas con el suficiente poder adquisitivo puede ser muy fácil adquirir una Nintendo Switch, para otros como Benjamín requirió de un mayor esfuerzo y tiempo ya que fue necesario que reciclara casi 500 kilos de latas para conseguir el dinero, detalla el sitio web de Canal 5 – Televisa.

Basándose en lo que su hermana Claudia B. compartió en Instagram (@drabototo), la televisora reportó que “Benjamín se dedicó a juntar latas y ahorrar el dinero que obtuvo de su venta por 9 meses, vendiendo al final 498.15 kilos”, lo necesario para comprar la mencionada consola y el videojuego ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

En una publicación con fecha del pasado 24 de marzo, Claudia publicó unas fotografías de su hermano junto a su nueva Nintendo Switch, otra de él mostrando su adquisición al mismo tiempo que sostiene una lata y una más de él recolectando estos recipientes de aluminio, junto a dos videos del cuaderno de cuentas de su trabajo y el esperado unboxing.