Una mujer de Argentina recibió, quizás, el regalo que toda persona anhela tener en su vida: un automóvil. No encontraba las palabras para describir la felicidad que sentía en aquel momento, pero ello se acabó en un instante tras un inesperado descuido de su amiga que reventó un confeti de forma peligrosa. ¿Qué ocurrió? De estar interesado sobre este video viral de Internet, en Mag te contaré más detalles al respecto.

Mica Tozzi (@mikitozzi) es la protagonista de este curioso incidente. Actualmente, radica en la ciudad de Roma (Italia) y presenta una gran pasión por la moda, modelos de vehículos y la toma de fotografías, tal como lo muestra en sus redes sociales. En esta oportunidad, la mencionada creadora de contenido sería sorprendida por sus seres cercanos que le obsequiaron un nuevo auto Renault Clio RS.

Tal como se aprecia en la grabación, la argentina -vestida totalmente de rosado- comienza a abrir la puerta de un garaje y quedó maravillada con lo que estaba observando, pues realmente no imaginó que dicho regalo sería para ella debido a lo costoso que es.

Mientras trataba de asimilar su emoción y felicidad, tuvo la mala suerte de recibir un directo y potente disparo de confeti en su rostro tras un mal cálculo de Verónica, aquella persona que reventó el proyectil festivo. Mica no contó con el tiempo para reaccionar o tratar de esquivarlo, ya que jamás se esperó que sucediera este accidente.

El objetivo inicial que debía cumplir aquella persona que reventaría el tubo con papel picado era direccionarlo hacia la parte superior, pero su grave error iba a ocasionar un daño considerable en el ojo de la joven argentina. Pese a que un momento los presentes mostraron gran preocupación por el suceso, finalmente este hecho causó risas.

No perdonaron el error de Verónica

Después de visualizar este clip que compartió Mica en su perfil de TikTok, los usuarios no dudaron en reprochar el mal accionar de Verónica cuando reventó el confeti, pero también se divirtieron por este suceso. Se aprecia comentarios como “Una sola cosa tenías que hacer Verónica”, “Cuando te tengan envidia no dirán nada, pero habrá señales”, “Era para arriba Verónica”, “Con eso, fueron dos sorpresas”, “Era para que sepa que no estaba soñando”, entre otros.

