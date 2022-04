Ricardo “Loco” Arreola, un luchador de artes marciales mixtas de México, se lanzó sobre un sujeto que rayó su auto. Al parecer, el hombre desconocía que el vehículo le pertenecía al peleador.

Según se puede ver en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el sujeto se acercó al carro y grafiteó el vidrio lateral. Para su mala suerte, no se dio cuenta que el luchador estaba dentro del vehículo.

Fue entonces que Arreola salió rápidamente del auto para encarar al hombre, quien apenas pudo alejarse para intentar no ser agredido.

Según el medio local Televisa, el incidente ocurrió en una calle de Monterrey, Nuevo León. Tras el hecho, que no tardó en volverse viral, el peleador se pronunció a través de sus redes sociales.

“Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido, el vato andaba bien loco y se le hizo fácil”, dijo Arreola. “Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando, no creo que no fue la solución más correcta”.

Estás en el centro de Monterrey, vas caminando y te parece buena idea grafitear un carro. Para tu mala suerte, el carro es de un peleador de Artes Marciales Mixtas (Loco Arreola) y para colmo, está adentro del auto 😂 pic.twitter.com/qBVb2HJ1zr — Jonathan LLanes (@LLanesLyL) April 12, 2022

El luchador aseguró que la persona que rayó el coche, además de llevarse una paliza, tuvo que limpiar la ventana.

¿Quién es Ricardo “Loco” Arreola?

Ricardo “Loco” Arreola es un peleador de artes marciales mixtas de 41 años, originario de Monterrey. Su popularidad creció gracias a su participación en el reality de televisión, Exatlón México, pues formó parte de la temporada en 2021, señala el medio sdpnoticias.com. No obstante, tuvo que abandonar el programa porque sufrió una aparatosa lesión.

El Loco Arreola fue campeón del MMA Council Ciudad de México y también del Combate Extremo Grand Prix en 155 libras. Comenzó su carrera en las artes marciales mixtas en 2007.