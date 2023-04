Para nadie es un misterio que en América Latina se habla castellano tras la conquista española, eso lo enseñan desde que estamos en el colegio, pero para una mujer de México esto ha sido todo un descubrimiento pues quedó en shock al enterarse que en España se habla la lengua de Cervantes, por lo que su hilarante reacción de inmediato se hizo viral en TikTok.

Todo sucedió durante uno de los capítulos del programa de la cadena La Sexta ‘Madrileños por el mundo’, donde la reportera visita Puerto Vallarta y se encuentra con una mujer a la cual decide entrevistar, ella le dice que vive ahí (está sentada en las afueras de su vivienda), a lo que esta pregunta a la periodista de donde viene y es aquí cuando todo se sal de control.

“¿De dónde vienes?”, la mujer no duda en decir que de “España”, la mexicana lanza un “¡oh!” en señal de sorpresa, para luego formular la pregunta del millón: “¿hablas español?”, con voz de incredulidad la reportera responde: “ah, claro, en España se habla español”.

Pensó que hablaban como “los canadienses”

Sin inmutarse ante la respuesta, sin perder la sonrisa del rostro, la mexicana no duda en replicar: “oh, yo pensé que hablabas como los canadienses”, la sorpresa de la ibérica no cesa: “¡no me lo creo! ¿de verdad?... en serio ¿me entiendes al hablar? No me digas, o sea ¿creías que los españoles hablábamos en inglés o francés?”

Pero, nuestra protagonista, sin dejar el buen humor explica: “sí, diferente, no creí que hablaran bien el español”, mientras que el video termina con una reportera que no sale de su asombro: “¡no me lo creo!”

¿Dónde quedó lo del ‘español de España’?

El video fue publicado en TikTok por Kedey (@soy_kedey) y va acumulando más de 1.5 millones de vistas, pero el metraje fue rescatado del mencionado programa cuyo episodio en mención data de febrero de 2021.

“Y la periodista le dice ‘¿me entiendes al hablar?’ pura magia”, “normal que se confunda, las banderas son idénticas”, “me sorprende que en Francia se hable francés”, “hola, trabajo en una carpintería haciendo pasteles”, “lamentablemente, todo el mundo no tiene las mismas oportunidades de educación y del poder ir al colegio a estudiar estas cosas mínimas y básicas”, “y yo que pensaba que en España se hablaba mandarín”, “¿es que no le dice nada lo del ‘español de España’?”, fueron algunos de los comentarios.