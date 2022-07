Muchas veces, los padres son capaces de hacer las cosas más impensadas en nombre de sus hijos, tal y como fue el caso de una madre del Reino Unido quien, con tal que su hija gane en una competencia, hizo trampa delante de todos, lo que le valió comentarios hilarantes, pero también críticas tras convertirse en tendencia de redes sociales como YouTube.

Decidida a que su hija sea la número uno

Cuando la cinta traspasó el ámbito de las plataformas virtuales, SWNS se comunicó con Katie McDermott (25 años), quien reveló por qué decidió hacer esto: “Le dije a mi hija que sería la número uno ¡sí que tenía que serlo!”, expresó la mujer sobre lo ocurrido durante el día deportivo en la escuela de Coventry.

Y McDermott dejó por sentado que estaba dispuesta a hacer de todo para que su hija sienta que es la mejor, pues la vemos corriendo al lado de otra mamá en una pista de césped y todo transcurría normal, pero cuando ambas estaban cerca de la meta, Katie no tuvo “mejor idea” que darle un empujón a su rival quien, de inmediato, cae al campo y sin posibilidad de triunfar.

“Pude ver que estaba ganando, así que le di un empujón rápido y salió volando. No sé qué me poseyó para hacerlo ¡Solo estaba pensando en lo mucho que quería ganar!”, confesó la madre de familia, quien demás confesó que “no conocía muy bien a la madre” rival.

¿Arrepentida? sí, pero no

Lo cierto de todo es que después del incidente todos quedaron conmocionados, pero aseguró que tras un momento todos “continuaron con normalidad”, pero ello no evitó que se disculpara por emplear juego sucio para vencer: “Si ves esto, lamento haberte empujado, no fue mi intención enviarte a volar. Sin embargo, no me arrepiento porque gané”, sentenció.