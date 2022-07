Mario Kart es uno de los videojuegos más famosos del mundo, por lo que sus fanáticos se cuentan por millones, por lo que unos muchachos de Argentina no tuvieron mejor idea que recrear una partida de este título de carreras que no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

Una parodia modesta, pero sumamente divertida

El metraje fue publicado el pasado 18 de julio desde la cuenta del usuario @cellplay.ok, la misma que viene acumulando más de 570.9 mil reproducciones donde vemos a cuatro muchachos desplegando todo su ingenio al parodiar una de las alocadas carreras de este juego protagonizado por el popular Mario Bros y sus amigos.

Con recursos muy limitados como los coches que se utilizan en los supermercados en reemplazo de los famosos “karts” puestos uno detrás de otros en el punto de arranque, escuchamos los sonidos de esta entrega. Suena el pitazo de arranque y, de inmediato, se despliega una modesta, pero funcional edición donde vemos elementos característicos como las cáscaras de plátano, las monedas, los caparazones de tortuga, estrellas entre otros.

Mientras todo esto sucede, la música y sonido de fondo son los mismos que escuchamos al jugar una partida de este título, por ejemplo, en una Nintendo Switch, inclusive, los muchachos simulan actuar tal cual lo hacen los personajes que acompañan en esta alocada aventura al simpático fontanero.

TikTok no para de reír

De inmediato, los usuarios de TikTok no dudaron en dejar opiniones hilarantes en la caja de comentarios: “Nintendo los demanda”, “hasta cambió de color”, “esto necesita 1 millón de ‘likes’ por todo”, “el verdadero ‘chicos, tengo una idea’”, “es el mejor video que he visto en mi vida”, “una obra de arte”, “esta gente no sabe quién es Nintendo”.