Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa y muy útil que, además de entretener, sirve para estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Precisamente, la inseguridad es un tema que preocupa a la mayoría de personas, por lo que no son pocos los usuarios que se dedican a informar sobre las maniobras utilizadas por los ladrones para llevar a cabo asaltos.

Al respecto, Antonella Manes, una joven argentina que radica en París, Francia, publicó un video en el que explicó cómo actúan los amigos de lo ajeno en una ciudad que es muy frecuentada por turistas.

“Te voy a contar cómo están robando últimamente en el metro de París”, dijo la tiktoker identificada como @locasueltaenparis, que se dedica a hacer visitas guiadas y es corresponsal para la televisión francesa.

Según contó, algunas estaciones de tren de la mencionada ciudad son muy tranquilas, mientras que en otras hay demasiada gente. Esto es aprovechado por los delincuentes para cometer robos, como el caso de una mujer que fue víctima de asalto en la estación Châtelet.

“Se subió al metro una turista y después de un par paradas venía Châtelet y habían tres mujeres envolviéndola. Una mujer estaba delante de ella, otra al costado de ella y otra detrás”, explicó la argentina.

“En Châtelet sale la primera mujer y hace como si se le queda trabada la cartera en las puertas del metro. La turista la quiere ayudar y en ese momento la cómplice número dos le empieza a preguntar si esa estación es la indicada”, agregó.

“Ahí es cuando la tercera cómplice que estaba al costado de la turista ataca. Cuando ve que está distraída por un lado y por el otro, le agarra la cartera, se la abre y le roba la billetera”, concluyó la tiktoker, cuyo relato se viralizó con más de 380 mil reproducciones.

El testimonio de Antonella sorprendió a los usuarios, quienes acudieron a la sección de comentarios para dejar sus impresiones.

“Buenísimo que lo cuentes, porque muchos que andan por allá niegan los robos. A mi me robaron más en España que en Buenos Aires y no me creen”; “eso mismo pasa en Latinoamérica”; “en Italia y España también”; “eso pasa en todas las grandes ciudades”; “por eso ya no le hago caso a nadie, aunque me vean groseras, hasta a los ancianos ignoro en el metro. Yo no sé nada y punto”, escribieron las personas.

¿Cómo es la seguridad de París, Francia?

Según TripAdvisor, París es muy seguro. Recibe millares de turistas diariamente sin ningún problema. Como en toda gran aglomeración hay que tener básicas precauciones frente a carteristas o vendedores ambulantes. Pero no hay prácticamente ningún riesgo de delito violento.

