La Navidad está a la vuelta de la esquina y entre los más emocionados se encuentran los niños, pues llega ese momento del año en que escriben sus cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos para expresar sus deseos y peticiones. En las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, abundan los videos protagonizados por menores que explican qué regalos quieren y por qué los piden.

Precisamente, la tiktoker española @heyleire compartió un clip que generó debate entre los usuarios, ya que mostró la carta navideña escrita por su sobrina. En la grabación, la niña confiesa haberse portado “más o menos bien” y procede a leer una extensa lista de regalos que incluyen ropa, zapatos Nike con plataforma, bolígrafos, tazas, una pizarra digital con lápiz de inteligencia artificial, un elfo tostador nocturno, un patinete eléctrico y hasta un iPhone 15.

Ante la extensión de la lista, la joven bromea: “te has quedado descansada, ¿eh? Te has dejado algo menos mal. Lo que se te habrá acabado es la tinta del boli, sinvergüenza”. Y agrega: “Papá Noel no es adivino y no es millonario”.

“Entre que te has portado regular y esta lista kilométrica, veremos qué te trae Papá Noel”, advirtió la usuaria, cuyo video se viralizó y generó opiniones dividas entre los internautas.

“La sobri el año que viene: un pisito en Marbella, así sencillito tipo loft”, “¿Desde cuándo se le pide más de un regalo a papá Noel?”, “Su sueño desde pequeña”, “Para mi papá Noel siempre fue el regalo grande el chulo y los reyes un detallito”, “Ayyy me muro si mi sobrino me pide todo eso, qué hago”, “Yo ponía tres regalitos”, “Te va a costar dinero” o “Tu sobrina como yo de pequeña por pedir que no sea… eso si yo luego con lo que llegaba me veía contenta”, escribieron las personas.

¿Cómo escoger el regalo adecuado para un niño?

Cuando se eligen regalos para niños, es crucial priorizar la seguridad. En primer lugar, opta por juguetes que estén certificados y cumplan con las normativas de seguridad establecidas por organizaciones reconocidas. Busca etiquetas como el sello CE en juguetes vendidos en la Unión Europea o el certificado de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) en juguetes comercializados en Estados Unidos.

En segundo lugar, considera la edad del niño al seleccionar un regalo. Los juguetes deben ser apropiados para el desarrollo y habilidades de cada etapa, ya que algunos pueden contener piezas pequeñas que representen un riesgo de asfixia para niños más pequeños. Además, evita juguetes con bordes afilados o partes desmontables que puedan desprenderse fácilmente.

Por último, elige regalos que fomenten la actividad física y el aprendizaje creativo. Juegos al aire libre, libros educativos y rompecabezas pueden proporcionar entretenimiento seguro mientras contribuyen al desarrollo saludable del niño.

