Asombro e indignación fue lo que generó el relato de una joven creadora de contenido que decidió compartir su experiencia sobre cómo fue víctima de estafa con dólares falsos. En un video de TikTok, la usuaria @lumena.lumena expuso los detalles del hecho, asegurando que cayó de una forma increíble.

En su relato, la argentina dio a conocer que el incidente se produjo en su tienda. Hasta este lugar, llegó una mujer que, tras comprar varios productos, decidió pagar todo con dos billetes de 100 dólares cada uno. “Vive por el barrio porque se lo conoce de memoria”, señaló la emprendedora.

Ella asegura que su gran error fue no prestarle atención a los billetes y no revisarlos. “Yo me la llego a cruzar y no entienden de lo que soy capaz de hacer, además de arrancarle cada uno de los pelos que tiene”, indicó.

“Lo que más me enoja, además de sentirme estafada y robada en mi propia cara, es que aparte de los cuatro productos que se robó y el vuelto en efectivo en pesos, es que esta señora estuvo 25 minutos robándome en la cara y a mi me llevó un trabajo de días poder conseguir esa plata”, agregó.

En un video anterior, la joven había contado que la estafadora ingresó a su local hablando con un iPhone último modelo. “No desconfié, no estoy todo el día pensando en que me van a robar”, confesó.

Relato viral de joven a la que estafaron con dólares falsos

Asimismo, contó cómo fue el momento en que se dio cuenta de que los billetes eran falsos. “A los dos minutos que se fue los estaba mirando y ahí caí. Miren lo falsos que son, como puedo ser tan pelotuda”, concluyó. “Supongo que de esto se aprende”.

El testimonio de la argentina superó las 130 mil reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios. La gran mayoría la criticó por no haber revisado los billetes antes de concretar la venta.

“No puedes comerte esos billetes pegados”; “¿para qué aceptas dólares si no conoces los billetes?”; “Yo solamente se los acepto a clientes conocidos. Le saco una foto y también le hago firmar un recibo con los números de serie y billete que me dio”; “En mercado libre busca detector de billetes falsos”; “pero no puedes aceptar dólares sin siquiera verificar que sean verdaderos”, escribieron las personas.

¿Cómo detectar dólares falsos?

Detectar dólares falsos requiere atención a detalles clave. Toca el papel para sentir su textura única, verifica el hilo de seguridad y la marca de agua al sostener el billete contra la luz. Examina el retrato para detalles nítidos y la tinta que cambia de color. Observa la franja holográfica en billetes de mayor denominación y busca microimpresiones y marcas de tinta que cambian de color. Utiliza una lupa para detalles minuciosos y compara con un billete genuino. Siempre consulta a expertos en billetes si tienes dudas sobre la autenticidad.

Video recomendado

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)