Un sujeto de México fue al cine a ver una película, pero se quedó dormido y cuando despertó se dio con la ingrata sorpresa que estaba encerrado en el cine, por lo que no tuvo mejor ide que reportar toda su experiencia, la cual se hizo tendencia en TiKTok, donde los usuarios de esta red social no pararon de reír, pero también se ganó algunas críticas.

Despertar en un encierro

En medio de la función en un establecimiento de Querétaro, Mikelss Sánchez decidió echarse una siesta en su butaca, pero cuando el film presentó los créditos, los asistentes se levantaron para salir de la sala, este no fue despertado por los empleados del local, por lo que cuando llegó la hora de cerrar las puertas del establecimiento nadie le avisó.

Cuando despertó, @mikesanchezoficial se dio cuenta, no solo que estaba solo en la sala, sino que no había nadie a su alrededor, pero mientras investigaba el lugar tomó cuenta que el establecimiento ya no atendía, estaba completamente solo.

“Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron ¿Qué onda? ¿y los empleados?” se le escucha decir. Cuando sale del cine se dirige hacia la plaza viendo que el resto de establecimientos están cerrados: “No es cierto ¿y ahora? Neta, me dejaron encerrado”.

Por eso, no le quedó otra opción que pasar la noche en el local, pues no encontró a nadie que le ayudara a salir del centro comercial.

Éxito masivo en TikTok

El video fue compartido el pasado 3 de agosto y ha acumulado la sorprendente cifra superior a los 27.9 millones de reproducciones, con un segundo metraje que tiene poco más de 5.4 millones.

Los usuarios de TikTok no pararon de reír y en la caja de comentarios sus reacciones fueron hilarantes: “No sé si reír o estar triste porque fuiste solo al cine”, “ya está cerrado. Tu actitud al mil es la onda”, “ahí te robas los snickers y agarras dotación de palomitas acarameladas y todo”, “llama a los bomberos”, “seguro está con otra en el cine encerrado”, “ríe para no llorar, ja, ja, ja”, “me encanta que, a pesar del miedo, no soltó su vaso”, “el wey que cuida el cine viéndolo por las cámaras”.