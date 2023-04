En redes sociales, circula un video captado por el conductor de un auto, quien decidió estacionarse cerca de un cementerio. De manera inesperada, fue testigo de una supuesta escena paranormal que no tardó en volverse viral.

Fue a través de Twitter que, el usuario @ConspiracionESP, compartió un clip en donde se ve que el radar del vehículo en cuestión parece detectar a otras personas cerca. Ello ocurre a pesar de que en el lugar no se logra ver a nadie.

La grabación se hizo viral y superó en poco tiempo el millón de reproducciones. Como suele suceder en este tipo de ocasiones, los internautas intentaron explicar el origen del extraño suceso.

Radar de auto cerca de un cementerio :D pic.twitter.com/UjO9zZ60h8 — Conspiraciones (@ConspiracionESP) April 1, 2023

Usuarios intentaron explicar el hecho

“Debe ser que existe una interferencia entre mundos paralelos, debido al nivel de energía que tenemos, no logramos comunicarnos o vernos. La vida se expresa de diferentes maneras”, escribió el usuario @DAVID1MOREN.

“Donde pongo el grabador de voz de mi celular, en donde esté, hay espíritus hablando. En el cementerio están de paso, no vive nadie”, agregó @claudia05381245.

Por supuesto, no faltaron quienes se mostraron convencidos de que no hay nada raro en las imágenes. “Lo único que quedó demostrado es que su radar no funciona”, comentó una persona.

“Está lleno de lápidas, es normal que confunda al radar. Si confunde trenes con camionetas, no me sorprende que lo haga con un montón de piedras que sobresalen con gente de pie o en bici”, dijo otra.

Qué significa paranormal

El término paranormal alude a supuestos fenómenos descritos en la cultura popular cuya existencia se describe como más allá del alcance de la comprensión científica “normal”.

Wikipedia señala que entre las creencias paranormales más destacadas se encuentran las relacionadas con la percepción extrasensorial (por ejemplo, la telepatía), el espiritismo y diversas pseudociencias como la criptozoología y la ufología.