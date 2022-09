En algunas ocasiones, un hospedaje puede resultar una de las peores experiencias de la vida, tal y como sucedió con un hombre de Canadá quien mostró toda su indignación en TikTok al darse cuenta que su ventana de la habitación que rentó tiene una vista que no le agradó en lo absoluto, por lo que su reacción no tardó nada en convertirse en tendencia de esta red social.

Hospedado con las cortinas cerradas

Nuestro protagonista es el comediante canadiense Neema Naz, quien se hospedó en un hotel de Alberta y todo iba bien hasta que se topó con un descubrimiento que lo desconcertó, pues al abrir las cortinas de la ventana se dio cuenta que esta daba hacia el vestidor y baño para damas por lo que, obviamente, no podría abrir este espacio en lo que durase su estadía.

“Estoy en mi habitación de hotel y dije: ‘wow, mis persianas están cerradas, quiero que entre un poco de luz fresca aquí’, para luego darme cuenta que esta es mi vista (la cámara enfoca un pasillo), el vestuario de mujeres, con una piscina con niños”, dijo el tiktoker en el video compartido el pasado 18 de setiembre.

“¿Qué tal si me dejas cerrar las persianas, en realidad, para que no me carguen de mirones?”, se pregunta Naz a modo de sarcasmo: “Este es un lugar terrible para tener una ventana”, se le escucha quejarse.

Comparten experiencias similares

El video, hasta el momento, vienen acumulando más de 577 mil reproducciones, quienes no dejaron pasar la ocasión para dejar su punto de vista: “Me estoy muriendo. Esa es, literalmente, la peor ventana posible”, “esa habitación solía ser la oficina de alguien”, “yo me habría quejado”, “esto le pasó a mí papá este fin de semana. Abrió sus persianas para ver la vista de espaldas al salón de banquetes del hotel”.