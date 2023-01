Un fotógrafo conocido como Sebastián Moreno se viralizó en TikTok tras dar a conocer la triste historia de un adulto mayor que trabaja como vendedor ambulante en las calles de Bogotá.

Según el testimonio del anciano, identificado como Juan Clavijo, trabaja desde hace unos años cerca del Parque de la 93.

Se vio en la obligación de vender bolsas de basura en este lugar luego de ser sufrir un accidente que lo dejó sin una pierna. Además, fue abandonado por sus hijos.

“Sí [tengo hijos], pero no sé en dónde están. Cuando me pasó el accidente me abandonaron”, explicó el hombre al compartir detalles de su historia con el tiktoker.

Así, Sebastián procedió a iniciar la sesión de fotos que había preparado para Juan. Tras ello, le explica que el dinero que recauda por su trabajo suele entregarlo a personas que lo necesiten.

En total, el vendedor recibió 400 mil pesos (86 dólares), monto que servirá para cubrir su arriendo y comida. Al momento de entregarle el dinero, el anciano se emocionó hasta las lágrimas y conmovió al joven.

Video viral de anciano colombiano que trabaja como vendedor ambulante

El video actualmente cuenta con más de 5.5 millones de reproducciones y con más de 610 mil comentarios.

Los usuarios dejaron comentarios como: “Me partió el alma su historia”; “Cómo puede haber hijos tan malos”; “Mil bendiciones al y que Dios lo proteja”; “Qué lástima tener hijos así”; “Me hizo llorar”.

Qué lugares visitar en Bogotá, Colombia

Bogotá, capital de Colombia, cuenta con diversas actividades y puntos culturales. La ciudad también ofrece una amplia variedad de restaurantes de comida internacional y sitios especializados en el esparcimiento nocturno, destacan igualmente sus parques, museos, centros comerciales y su arquitectura.

Según Wikipedia, estos son algunos de los lugares más visitados por los turistas:

Cerro Monserrate

Barrio La Candelaria

Usaquén

Centro Internacional

Museo del Oro