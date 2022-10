En nuestros tiempos, los usuarios agradecen los servicios que tienen un plus, tal y como sucedió con un grupo de muchachos quienes tomaron un taxi en Brasil, pero quedaron sumamente asombrados pues estaba tan bien surtido que parece un mini mercado con diversos productos comestibles, razón por la cual el hecho no tardó nada para hacer tendencia en redes sociales como TikTok.

Un viaje singular

El metraje fue compartido en la plataforma china el pasado 11 de octubre por la usuaria Paola Miglio (@paolamiglio) quien se encontraba en un viaje en auto, pero el vehículo que abordó era sumamente particular, pues estaba repleto de diversos productos como golosinas, bebidas, dulces, papas y piqueos: “taxi y bodega”, describe así en sencillas palabras el momento que nos muestra.

Paola nos dice que este curioso hecho tuvo lugar en la ciudad brasileña de Sao Paulo, no nos enteramos si llegó a comprar alguno de estos productos por un par de reales, ni tampoco si el precio estaba o no por encima de lo que se ofrece en tiendas y supermercados.

Video viral del “taxi Oxxo”

El video obtuvo más de 1.2 millones de reproducciones en TikTok y, de inmediato, el auto fue bautizado como el “taxi Oxxo”, en alusión a una cadena de minimarkets muy famosa en países latinoamericanos como México.

Los comentarios en la publicación bromearon de la siguiente manera: “¿cómo hace para que no le roben?”, “yo de ahí no bajo sin comprar”, “no dejar ver al pasajero, pueden desviar el destino”, “espero no encontrarme un taxi así, sino mi hija me pediría todo”, “lo ponen donde vivo y, mínimo, le dejan un caramelo”, “madre mía, para qué voy a la tienda si hay de todo”, “qué buen servicio”.