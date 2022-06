Un hombre de los Estados Unidos se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok por su particular historia en la cual se mostró sumamente molesto al revelar que se encontraba de vacaciones y que, durante ese periodo, recibió un número descomunal de emails a su correo corporativo, generando un intenso debate en los comentarios de esta plataforma.

Vacaciones incómodas

El video fue compartido el pasado 14 de junio desde la cuenta del usuario @tanneremc, el cual supera las 211.5 mil reproducciones, en el cual relata que sus compañeros de labores ignoraron por completo la respuesta automática que informaba que se encontraba fuera de la oficina.

Aseguró que no tuvo acceso a su computadora en el periodo de vacaciones y no tuvo como responder los correos electrónicos, pero que tampoco pensaba hacerlo: “No hay nada como irse de vacaciones a los Estados Unidos. Tengo un aviso de fuera de la oficina que dice: ‘no tengo mi computadora portátil. Tengo cero accesos al correo electrónico. No volveré hasta esta hora’”.

Y agrega: “¿Quieren saber cuántos correos tengo? ‘oye, te enviamos un e-mail, no tuve una respuesta’. No estoy cerca de mi computadora. No debería haber ninguna expectativa de que, incluso, si tuviera mi correo electrónico en mi teléfono, lo estaría respondiendo en mis vacaciones”.

De inmediato, cientos de usuarios de TikTok dejaron su opinión en la caja de comentarios donde no pocos compartieron sus experiencias: “La comprensión de lectura básica es cuestionable en la gestión de nivel superior de la OMI”, “le digo a la gente: ‘no tengo una respuesta, mi recursos está fuera de la oficina’, y actúan como si yo debería estar conduciendo a su lugar de vacaciones para averiguarlo lo antes posible”, “esta noción de que todos están siempre disponibles, realmente, debe terminar. Si estoy fuera de la oficina por cualquier motivo, no se comuniquen conmigo”.

Exceso de trabajo y salud mental

Lo cierto es que, desde la llegada de la pandemia del coronavirus en 2020, muchos trabajos han aumentado sus horas de conexión y esto ha tenido efectos negativos para la salud, como el 2021 lo reveló Condé Nast Traveler, destacando el exceso de trabajo en este periodo, por lo que el tiempo de vacaciones es clave para mantener estable la salud mental de los empleados.