Hace unos días se estrenó en Netflix la segunda temporada de Soy Georgina, serie que ha captado la atención de miles de espectadores. Una de las más entusiasmadas ha sido la tiktoker Tamara, que parodió a la pareja de Cristiano Ronaldo en un video viral.

El pasado 24 de marzo fue la fecha de estreno de la segunda temporada de Soy Georgina, la serie que cuenta la faceta desconocida de la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez.

La serie tiene 6 capítulos, pero el primero en particular captó la atención de la tiktoker @grtamara, que se mimetizó de Georgina Rodríguez para parodiarla en un video: se puso un enterizo fucsia que trató de asemejarse al de la conocida influencer.

Tras el estreno de la segunda temporada de “Soy Georgina” el pasado viernes 24 de marzo, Georgina volvió a hacer gala de sus lujosos gustos cuando se gastó miles de euros en un día de shopping en Cerdeña. (Foto: IG @georginagio)

“Hay decisiones que no son fáciles de tomar. No sabía si cogerme el reloj L o XL, pero finalmente opté por el grande”, dice en su video. “Soy muy humilde, como chorizo. Hay gente a la que le queda bien el azul, a otros el verde, a mí los diamantes”, son otras de sus frases.

Mira aquí el video viral

“Más Georgina que Georgina”

El video, publicado el último miércoles, se volvió viral y superó el millón de visualizaciones. Cientos de usuarios tomaron con buen humor la parodia y hasta coincidieron en que habían similitudes con la verdadera Georgina.

“¿Es posible ser más Georgina que Georgina?”, “Georgina dudando, ‘¿cuándo he grabado eso’?”, “No he visto la serie, pero después de ver este video me entraron ganas”, fueron algunos de los comentarios.